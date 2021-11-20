Стаховский не смог выйти в финал турнира во Франции

20.11.2021
19:29
Новость
Теннис
Украинский теннисист Сергей Стаховский не сумел обыграть седьмого сеяного на челленджере во Франции. Украинец проиграл Раду Алботу из Молдовы.
Теннисисты провели на корте 2,5 часа. Стаховский реализовал 1 из 9 брейкпоинтов, Албот – 5 из 18.
Полуфинал
Сергей Стаховский (Украина) - Раду Албот (Молдова, 7) – 2:6, 7:6(3), 1:6
Отметим, что вчера Сергей Стаховский и Денис Молчанов не сумели пробиться в парный финал на челленджере.
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