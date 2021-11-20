Стаховский не смог выйти в финал турнира во Франции

Украинский теннисист Сергей Стаховский не сумел обыграть седьмого сеяного на челленджере во Франции. Украинец проиграл Раду Алботу из Молдовы.

Теннисисты провели на корте 2,5 часа. Стаховский реализовал 1 из 9 брейкпоинтов, Албот – 5 из 18.

Полуфинал

Сергей Стаховский (Украина) - Раду Албот (Молдова, 7) – 2:6, 7:6(3), 1:6

Отметим, что вчера Сергей Стаховский и Денис Молчанов не сумели пробиться в парный финал на челленджере.

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