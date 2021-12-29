Стаховский: для Тимощука дорога в Украину закрыта

Украинский теннисист Сергей Стаховский высказался о тренере «Зенита» Анатолии Тимощуке и защитнике петербургской команды Ярославе Ракицком.

«Я хорошо общаюсь с Тимощуком, мы часто разговариваем. Это было его решение, я бы так не поступил. Когда я был последний раз в Питере, в 2013 году. Тимощук тогда вернулся из «Баварии».

Там зашкаливает уровень, на котором его ценят и любят. Это связано с его выступлениями за Зенит, с его отношением к команде, к жизни. Он не употреблял алкоголь, постоянно был профессионалом, общался с фанатами. Поэтому я понимаю, почему он туда поехал.

Он понимал, что это дорога в одну сторону. До сих пор общаюсь с ним, он все понимает и знает, что в Украину ему путь закрыт.

С Ракицким я никогда не общался и, наверное, не хочу. Понимаю, он очень классный футболист и его не хватает в составе сборной Украины. Но он сделал свой выбор, и он несет за него ответственность», – рассказал Стаховский в интервью СпортАрене.

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