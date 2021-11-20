Срна: «Шахтер» не будет разрешать играть против себя арендованным футболистам

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна высказался о том, что в матче «Черноморец» - «Динамо» киевляне разрешили всем арендованным выйти на поле.
«Я вчера минут 10-15 смотрел матч «Динамо» с «Черноморцем» и еще больше убежден, что «Шахтер» не будет разрешать играть против себя арендованным футболистам. Так будет лучше», — сказал Срна в эфире «Футбол 1».
Стоит отметить, что большое количество игроков «Шахтера» выступает в «Мариуполе» на правах аренды, но донецкий клуб в очных встречах не разрешает использовать своих футболистов.
Напомним, что «Динамо» разгромило «Черноморец» со счетом 6:1.
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