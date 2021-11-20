Срна – о матче с «Рухом»: хорошо, что в конце удалось забить и взять три очка

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал матч 15-го тура украинской Премьер-лиги «горняков» с «Рухом». Встреча прошла в Киеве и завершилась победой донецкой команды со счетом 2:0.
«Игра получилась сложной, всегда тяжело после сборных. В конце удалось забить, хотя «Рух» весь матч оборонялся. Хорошо, что Маркос Антонио забил, а затем Тете, и мы взяли важнейшие три очка», — приводит слова Срны пресс-служба клуба.
В текущем сезоне УПЛ «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 38 очков.
В следующем туре чемпионата Украины «горняки» сыграют на выезде с «Ингульцом». Матч состоится 28 ноября и начнется в 14:00.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.