Срна: Марлос принял решение покинуть «Шахтер», мы уважаем его решение

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал завершение контракта полузащитника Марлоса и решение игрока покинуть донецкий клуб

«Марлос сделал очень много для «Шахтера», в футболке которого он провел почти 300 матчей и помог выиграть много важных трофеев. Это большой игрок в истории «Шахтера», и клуб ему очень-очень благодарен. К сожалению, Марлос принял решение покинуть «Шахтер», о чем сказал еще несколько месяцев назад, и мы уважаем его решение.

Я разговаривал с Марлосом, и он сказал, что ему очень тяжело эмоционально и сложно представить, что теперь он будет находиться далеко от команды. Он собирался попрощаться с командой, но в последний момент просто не смог приехать и принес извинения. Поэтому с его стороны не было игнорирования – это просто человеческие эмоции, которые можно понять», — цитирует Срну пресс-служба клуба.

Скорее всего, Марлос продолжит карьеру в «Атлетико Паранаэнсе».

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