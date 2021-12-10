Спринт в Хохфильцене выиграл немец Кюн, Прима и Пидручный вошли в топ-20

10 декабря, на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене прошел мужской спринт.



Украину представляли пять биатлонистов: Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Артем Тищенко.

Лучший результат среди украинцев показал Прима – 17-я позиция, Пидручный стал 18-м уступив Артему немного больше секунды. Дудченко стал 27-м, также в пасьют квалифицировался Тищенко заняв 48-ю строчку итогового протокола. Цымбал, допустив 3 промаха на стойке остался вне гонки преследования, заняв 89 позицию.

Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен (Австрия). Спринт. Мужчины

1. Йоханнес Кюн (Германия) – 26.05,0 (0-1)

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 14.3 (1-0)

3. Антон Смольский (Беларусь) – 20.5 (0-0)...

17. Артем Прима (Украина) – 54.3 (0-0)

18. Дмитрий Пидручный (Украина) – 55.6 (1-1)

27. Антон Дудченко (Украина) – 1.10,1(0-1)

48. Артем Тищенко (Украина) – 1.40,0 (1-0)

89. Богдан Цымбал (Украина) – 2.47,9 (0-3)

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