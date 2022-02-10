Спортивный юрист назвал причину, по которой УАФ решила допустить Калитвинцева к матчам

Спортивный юрист, руководитель «ISKOR Sport Lawyers Agency» Илья Скоропашкин в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал ход рассмотрения спора между черниговской «Десной» и бывшим игроком клуба Владиславом Калитвинцевым.



Ранее «Александрия» получила добро футбольных инстанций на заявку футболиста на вторую часть чемпионата страны.



«Проиграла ли «Десна» спор по Калитвинцеву «Александрии»? На данный момент имеется только решение Комитета по вопросам статуса и трансфера футболистов УАФ, согласно которому Владислав Калитвинцев может быть зарегистрирован и заявлен за ФК «Александрия» до конца текущего сезона.



Ключевой принцип в этой ситуации — «Футболист должен играть». Он прописан в статьях 12 и 31 Регламента УАФ по статусу и трансферу футболистов. Именно на него и сослался упомянутый Комитет УАФ при принятии решения о допуске спортсмена в заявку клуба.

Согласно заявлению президента ФК «Десна» Владимира Левина, клуб подал необходимые документы в Палату по разрешению споров УАФ касательно нарушения Калитвинцевым контрактных условий. Пока что есть информация о том, что 9 февраля рассмотрение дела не состоялось, а новой официальной даты заседания нет.

Если все же в процессе рассмотрения спора будет установлено нарушение условий трудового договора со стороны Калитвинцева, то, скорее всего, санкции коснутся и футболиста, и ФК «Александрия», согласно Дисциплинарных правил УАФ. А пока идет рассмотрение — он будет спокойно играть за клуб из Кировоградской области».

Ранее стало известно, когда Палата споров УАФ приступит к «делу Калитвинцева».

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