Спортивный юрист: думаю, что санкции в отношении Украины будут такие же, как с мельдонием в России

Отчет о ходе спецоперации «Геркулес» стал настоящим шоком для нашего спорта – WADA обвиняет антидопинговый центр Украины в манипуляции с допинг-пробами. Авторитетный спортивный юрист Юрий Юрченко призвал Украину готовиться к худшему сценарию.

«Думаю, что санкции будут такие же, как с мельдонием в России. Наша антидопинговая организация обвиняется в том, что она причастна к нарушению антидопинговых правил. Эту ситуацию можно сравнить с коррупционными действиями.

К сожалению, санкции могут быть достаточно жесткими. Руководство лаборатории уже оставило свои посты, но это не значит, что последствий для нас не будет.

Нужно искать все возможности для защиты чести и достоинства спорта в Украине. WADA просто так бы не публиковала отчет, потому ситуация достаточно серьезная. Совпадений никаких не может быть. Надо готовиться к самому худшему, но ни в коем случае не опускать руки. Следует бороться до конца», – цитирует Юрченко Sport Arena.

По результатам операции «Геркулес» выяснилось, что украинские спортсмены заранее знали, когда будут сдавать тесты на допинг. Эти нарушения происходили вопреки кодексу WADA.

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