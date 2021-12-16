«Спорт Ресифи» отклонил предложение «Металлиста» по 19-летнему хавбеку

Была информация, что футболист интересен и киевскому «Динамо».



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, «Металлист» предложил за атакующего полузащитника «Спорт Ресифи» Густаво де Оливейру около 2 млн евро, однако бразильский клуб эта сумма не устроила. Хотя авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока гораздо скромнее — в 250 тысяч евро.

19-летний Густаво в своем первом сезоне в бразильской Серии А провел 27 матчей, отметившись 2 голами и 3 ассистами. При этом по итогам чемпионата его команда покинула элитный дивизион.

В мае хавбек продлил контракт со «Спортом» до конца 2026 года, но в клубе не исключают ухода футболиста, если поступит хорошее предложение. В Бразилии пишут, что интерес к Густаво проявляют «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Палмейрас» и «Атлетико Паранаэнсе», а также европейские клубы. Два из них мы знаем — это «Металлист» и «Динамо».

Харьковская команда ушла на зимнюю паузу лидером Первой лиги. Накануне «Металлист» узнал соперника по 1/4 финала Кубка Украины — в начале марта желто-синие сыграют с «Зарей».

Ранее стало известно, сколько «Динамо» запросит у «Эвертона» за Миколенко.



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