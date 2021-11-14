Список сборных, которые уже вышли на ЧМ-2022

Национальные сборные продолжают борьбу за путевки на чемпионат мира-2022. Осталось сыграть несколько матчей, после которых определятся все участники мирового первенства в Катаре.

На данный момент известны шесть сборные, которые уже завоевали право играть на ЧМ-2022.

1. Катар — страна-организатор

2. Германия — победитель группы J отбора в Европе

3. Дания — победитель группы F отбора в Европе

4. Бразилия — победитель группы в Южной Америке

5. Бельгия — победитель группы E отбора в Европе

6. Франция — победитель группы D отбора в Европе

Напомним, что сборная Украины имеет шанс поехать в Катар, но для этого надо обязательно побеждать на выезде Боснию и Герцеговину и ожидать результат матча Финляндия – Франция. Эти поединки пройдут 16 ноября.

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