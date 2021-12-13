«Специя» с Коваленко проиграла «Роме» в матче Серии А

13 декабря в рамках чемпионата Италии «Рома» принимала «Специю». Римляне выиграли встречу со счетом 2:0 благодаря голам Смоллинга и Ибаньеса.



Украинский легионер «Специи» Виктор Коваленко вышел на поле с первых минут и был заменен на 53-й минуте встречи.

Серия А. 17 тур

«Рома» - «Специя» - 2:0 (1:0)

Голы: Смоллинг, 6, Ибаньес, 56.

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