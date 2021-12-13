«Специя» с Коваленко проиграла «Роме» в матче Серии А

13.12.2021
23:59
Новость
Футбол
13 декабря в рамках чемпионата Италии «Рома» принимала «Специю». Римляне выиграли встречу со счетом 2:0 благодаря голам Смоллинга и Ибаньеса.
Украинский легионер «Специи» Виктор Коваленко вышел на поле с первых минут и был заменен на 53-й минуте встречи.
Серия А. 17 тур
«Рома» - «Специя» - 2:0 (1:0)
Голы: Смоллинг, 6, Ибаньес, 56.
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: «Аталанта» Малиновского узнала соперника.
Жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций: «Славия» Качарабы узнала оппонента.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Коваленко – о вызове в сборную Украины: чувствую себя отлично
«Аталанта» разгромила «Специю» Коваленко, Малиновский отметился голом
Коваленко рассказал, как в Италии футболисты перед матчами пьют вино
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.