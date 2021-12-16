«Специя» без Коваленко в составе проиграла в матче Кубка Италии

16 декабря в рамках Кубка Италии «Специя» принимала на своем поле «Лечче».



Команда из Апулии переиграла представителя Серии А со счетом 2:0.

Украинский легионер «Специи» Виктор Коваленко весь поединок провел на скамейке запасных.

Кубок Италии

«Специя» - «Лечче» - 0:2

Голы: Листковски, 43, Калабрези, 55.

Также Яремчук вышел на замену и помог «Бенфике» выйти в следующий раунд Кубка лиги.



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