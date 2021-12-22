«Специя» без Коваленко сенсационно победила «Наполи»

22 декабря в чемпионате Италии произошла сенсация. «Специя» в выездном поединке переиграла «Наполи» со счетом 1:0.



Гости выиграли встречу благодаря автоголу Жезуса на 37 минуте. Что касается украинского легионера «Специи» Виктора Коваленко, то он весь матч провел в запасе.

Серия А. 19 тур

«Наполи» - «Специя» - 0:1

Гол: Жезус, 37 (автогол).

Также Андрей Шевченко прокомментировал нулевую ничью в матче с «Аталантой».



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