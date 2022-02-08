«Специя» без Коваленко избежала поражения в важном матче в борьбе за выживание

Состоялся поединок 24-го тура итальянской Серии А.
«Специя» смогла дважды отыграться в выездном матче с «Салернитаной». Рей Манай и Даниэле Верди реализовали пенальти, отвечая на два красивых гола Симоне Верди со штрафных ударов.
«Специя» сохранила 15-е место в таблице с отрывом в восемь очков от зоны вылета. Правда, у занимающей 18-ю строчку «Венеции» на один сыгранный матч меньше.
Виктор Коваленко даже не попал в заявку «Специи» на этот поединок. Он почувствовал мышечный дискомфорт накануне.
Коваленко в нынешнем сезоне Серии А забил один гол и сделал три ассиста. Примечательно, что украинский полузащитник записал на свой счет 1+1 как раз в игре с «Салернитаной» в первом круге.
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