«Специя» благодаря результативной передаче Коваленко сенсационно выиграла у «Милана»

Завершился матч 22-го тура Серии А между одним из лидеров «Миланом» и аутсайдером «Специей».

«Россонери» выиграли первый тайм благодаря голу Рафаэля Леау на 45-й минуте. Однако на 64-й минуте Агудело сравнял счет.

«Милан» в случае победы выходил на первое место, пусть бы и уступал «Интеру» по потерянным очкам. Хозяева раскрылись и на шестой компенсированной минуте попались на контратаке. Виктор Коваленко, на 80-й минуте заменивший Джулио Маджоре, ассистировал Эммануэлю Гьяси. Видео результативной передачи украинца можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

«Специя» благодаря этой сенсационной победе поднялась на 14-е место и оторвалась на шесть очков от зоны вылета. «Милан» остался на второй строчке. Отставание от «Интера» составляет два пункта, причем «нерадзурри» сыграли на один матч меньше.

Виктор Коваленко, который играет за «Специю» на правах аренды из «Аталанты», в нынешнем сезоне Серии А в 14-ти поединках забил один гол и сделал три ассиста.

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