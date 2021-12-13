Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: команды Зинченко и Яремчука узнали соперников

13 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.



По итогам жеребьевки сформировались следующие пары:

«Бенфика» (Португалия) – «Реал» Мадрид (Испания)

«Вильярреал» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)

«Атлетико» (Испания) – «Бавария» (Германия)

«Зальцбург» (Австрия) – «Ливерпуль» (Англия)

«Интер» (Италия) – «Аякс» (Нидерланды)

«Спортинг» (Португалия) – «Ювентус» (Италия)

«Челси» (Англия) – «Лилль» (Франция)

«ПСЖ» (Франция) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

Также стало известно, когда киевское «Динамо» выйдет из отпуска.



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