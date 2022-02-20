Состоялась церемония закрытия Олимпиады-2022

20 февраля в Пекине прошла официальная церемония закрытия Олимпийских Игр.



Закрытие состоялось на Национальном стадионе Пекина. Эта арена принимала и открытие этой Олимпиады.

Знаменосцем сборной Украины стала биатлонистка Елена Билосюк.

Украина на этой Олимпиаде завоевала 1 награду (Александр Абраменко выиграл серебро в фристайле). Всего было разыграно 109 комплектов медалей в семи видах спорта (15 дисциплин). Награды на Олимпиаде завоевали представители 29 стран.

Сборная Финляндии по хоккею впервые в истории победила на Олимпиаде

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