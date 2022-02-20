Состоялась церемония закрытия Олимпиады-2022

20.02.2022
16:45
20 февраля в Пекине прошла официальная церемония закрытия Олимпийских Игр.
Закрытие состоялось на Национальном стадионе Пекина. Эта арена принимала и открытие этой Олимпиады.
Знаменосцем сборной Украины стала биатлонистка Елена Билосюк.
Украина на этой Олимпиаде завоевала 1 награду (Александр Абраменко выиграл серебро в фристайле). Всего было разыграно 109 комплектов медалей в семи видах спорта (15 дисциплин). Награды на Олимпиаде завоевали представители 29 стран.
Сборная Финляндии по хоккею впервые в истории победила на Олимпиаде
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