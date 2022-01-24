Сосновский: запретил бы олимпийцам не только фотографироваться с россиянами, но и стоять рядом

Перед очередными зимними Олимпийскими играми спортивное руководство Украины приняло решение запретить нашим атлетам совместные фотосьемки, видеозаписи с представителями России.

Заслуженный тренер Украины по боксу Дмитрий Сосновский в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своим мнением об этом вердикте.

«Такое решение напрашивалось давно, ведь война продолжается не год и не пять. И почти каждый день в этой войне с Россией гибнут украинцы.

Кстати, когда я больше десяти лет возглавлял национальную сборную Украины по боксу, то мы часто практиковали совместные сборы с атлетами из других стран. О проведении тренировок с россиянами даже не задумывались.

Будь моя воля, я бы вообще не позволял украинским спортсменам стоять на одном пьедестале почета с победителями-россиянами на чемпионатах, где еще не запрещен гимн России. Ведь какое может быть уважение к стране–агрессору, которая убивает моих братьев и сестер, захватывает чужие территории.

Нужно всегда быть патриотом Украины и иметь четкую позициию. Как я могу относиться к России, если она хочет уничтожить мою страну? Но мы не позволим этого. Уже семь ребят, которые тренировались в специализированном боксерском зале, где я провожу тренировки, принимали участие в боевых действиях на востоке Украины. Слава Богу, все вернулись живыми.

А тем, кто утверждает, что мы - один народ, что мы — братья и делает совместные фото с россиянами, я бы посоветовал побывать на передовой. Уверен, что они сразу бы изменили свое мнение».

Ранее сообщалось о том, что глава Китая Си Цзиньпин попросил Путина не нападать на Украину во время Олимпиады.

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