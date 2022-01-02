Сосновский: Выхрист изменил себе, ввязавшись в обмен ударами с Киладзе

В Голливуде (США) украинский супертяж Виктор Выхрист одержал девятую победу на профессиональном ринге, одолев грузина Яго Киладзе.

Экс-главный тренер национальной сборной Украины, заслуженный тренер Украины Дмитрий Сосновский в эксклюзивном интервью Meta-ratings-com.ua поделился своими впечатлениями от этого боя в США.

«Чем выше подымаешься в табели о рангах, тем сильнее соперники попадаются тебе на пути. На мой взгляд, Выхристу на профессиональном ринге еще не приходилось выяснять отношения с таким квалифицированным боксером, как Яго Киладзе, который, кстати, в свое время неоднократно выступал в чемпионате Украины, представляя Донецк. Это хорошо обученный мастер, у которого к тому же, побольше опыта выступлений среди профессионалов.

Думаю, что в Голливуде Виктор несколько изменил себе, решив ввязаться в обмен ударами со средней дистанции. Хотя, учитывая свои антропометрические данные, ему нужно было держать дистанцию и бить под разным углом. А так получилось настоящее рубилово и зрители уваидели сразу пять нокдаунов менее чем за шесть минут. Рефери справедливо остановил бой после третьего падения грузина во втором раунде.

Поймал себя на мысли, что где-то, и такие бои необходимы в виде наглядного пособия, как не надо предоставлять шансы сопернику в ринге. К счастью, на этот раз обошлось. У Выхриста опытные тренеры, будет проведена работа над ошибками, прежде всего, тактического плана. И уже в следующем бою мы увидим привычного Выхриста: техничного, предугадывающего ходы соперника, надежного в защите с разящими ударами».

Ранее сообщалось, что соперник Выхриста Яко Киладзе после остановки боя ударил арбитра поединка.

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