Сосновский: украинские боксеры неудачно выступили на чемпионате мира по боксу

В Сербии финишировал чемпионат мира по боксу. На высшую ступень пьедестала почета взошел 19-летний Юрий Захареев из Одесской области (вес -71 кг).



Заслуженный тренер Украины Дмитрий Сосновский в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими впечатлениями о выступлении наших мастеров кожаной перчатки в Белграде.

«Завоеванное Юрием Захареевым «золото» позволило Украине занять место в первой десятке в неофициальном командном зачете. Взлет юного подопечного тренера Игоря Юрескула еще раз подтвердил, что Украине не составляет особого труда быть представленной на Олимпийских играх, или чемпионате мира хотя бы одним «звездным» боксером. Но, к сожалению, на этот раз мы провалили мировой форум, как сборная. Ведь кроме Захареева, наши остальные 12 представителей выбыли из борьбы после проигранных 1-2 боев и по количеству завоеванных наград украинцы далеко от лидеров. Это очень серьезная проблема. Тем более, что раньше сборная Украины была всегда сильна командой, когда сразу 5-6 спортсменов реально претендовали на медали на самых престижных соревнованиях. Поэтому есть над чем работать. Нужно возвращаться на свои позиции».

Напомним, что в неофициальном командном зачете в Сербии равных не было кубинцам, завоевавших три золотых и две бронзовых медали. На втором месте – Казахстан (две золотые, две серебряные и одна бронзовая награды). Замкнули тройку призеров американцы (две золотые и две серебряные медали).

Также Усман победил в главном бою UFC 268 в Нью-Йорке.



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