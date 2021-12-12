Сосновский: Ломаченко серьезно готовится вернуть свои чемпионские пояса

В Нью-Йорке украинский боксер-профессионал Василий Ломаченко победил по очкам ганца Ричарда Комми и стал интерконтинентальным чемпионом по версии WВО.

Экс-главный тренер национальной сборной Украины, заслуженный тренер Украины Дмитрий Сосновский в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими впечатлениями от боя в США.

Василий Ломаченко победил Ричарда Комми

«Чувствовалось, что на этот раз Василий Ломаченко очень взвешенно готовился к этому противостоянию. В свое время мне пришлось более сорока раз быть секундантом Ломаченко на любительском ринге, и я видел, что он в Нью-Йорке близок к своей оптимальной спортивной форме.

Поскольку превосходство в классе украинца было очевидным, то ему не составляло труда предугадывать все комбинации африканца, а благодаря преимуществу в скорости часто попадал в цель, успевая уходить от ударов оппонента. Мне понравилась мотивированность Ломаченко и, зная его целеустремленность, думаю, что он уже в ближайшее время постарается вернуть себе чемпионские пояса, потерянные в поединке с американцем Теофимо Лопесом».

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