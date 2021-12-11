Сосновский: Ломаченко и Комми – бойцы разного уровня

12 декабря в Нью-Йорке украинский боксер Василий Ломаченко проведет очередной бой на профессионально ринге - с Ричардом Комми из Ганы.

Экс-главный тренер национальной сборной Украины, заслуженный тренер Украины Дмитрий Сосновский в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими ожидания от этого противостояния в США.

«Это боксеры разного уровня: Ломаченко достиг вершин на любительском ринге, становился чемпионом Олимпийских игр, мира, а его оппонент о таких «университетах» мог только мечтать.

Я не собираюсь утверждать, что Кимми - посредственный боксер, но класс у Василия заметно выше. Согласен, у Ричарда - мощный удар, но попасть в Ломаченко с его скоростью и реакцией чрезвычайно сложно.

Я в победе украинца не сомневаюсь, и если он будет нагнетать темп с первых раундов, переигрывая оппонента в многоходовках, то бой, скорее всего, закончится досрочно».

Ранее стали известны гонорары поединка между Ломаченко и Комми.

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