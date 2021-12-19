Сосновский: Беринчик навязал россиянину выгодную ему манеру боя

В главном бою вчерашнего вечера бокса в Броварах украинец Денис Беринчик по очкам победил россиянина Ису Чаниева и стал интерконтинентальным чемпионом по версии WВО в легком весе.



Экс-главный тренер национальной сборной Украины, заслуженный тренер Украины Дмитрий Сосновский в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал 16 победу подряд Беринчика на профи-ринге.

«Денис остался верен себе. Он принадлежит к числу боксеров, которые никогда не включают заднюю, делая ставку на мощный обмен ударами. Таким он был на аматорском ринге, став призером Олимпийских игр и чемпионата мира, не изменяет себе и среди профессионалов.

Вчера он сумел навязать россиянину удобный для него темп, атакуя с разных дистанций и под разным углом. Если откровенно, то мне больше нравятся бои, где соперники доказывают свое превосходство в технике, кто кого перехитрит, заставляя ошибаться. Однако есть и предостаточно сторонников, как говорят, махача, когда боксеры часто пренебрегают защитой, взяв на вооружение разящие «выстрелы». Именно в таком стиле и боксирует Беринчик, который приносит ему дивиденды.

Отдавая должное Денису за целеустремленность, характер, веру в свои силы, все же, любопытно насколько он амбициозен не только на броварском ринге».

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