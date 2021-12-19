Фрибет 3000 UAH
Тоттенхэм — Ливерпуль Милан — Наполи
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Единоборства

Сосновский: Беринчик навязал россиянину выгодную ему манеру боя

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
19.12.2021
12:04
Новость
Единоборства

В главном бою вчерашнего вечера бокса в Броварах украинец Денис Беринчик по очкам победил россиянина Ису Чаниева и стал интерконтинентальным чемпионом по версии WВО в легком весе.

Экс-главный тренер национальной сборной Украины, заслуженный тренер Украины Дмитрий Сосновский в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал 16 победу подряд Беринчика на профи-ринге.

«Денис остался верен себе. Он принадлежит к числу боксеров, которые никогда не включают заднюю, делая ставку на мощный обмен ударами. Таким он был на аматорском ринге, став призером Олимпийских игр и чемпионата мира, не изменяет себе и среди профессионалов.

Вчера он сумел навязать россиянину удобный для него темп, атакуя с разных дистанций и под разным углом. Если откровенно, то мне больше нравятся бои, где соперники доказывают свое превосходство в технике, кто кого перехитрит, заставляя ошибаться. Однако есть и предостаточно сторонников, как говорят, махача, когда боксеры часто пренебрегают защитой, взяв на вооружение разящие «выстрелы». Именно в таком стиле и боксирует Беринчик, который приносит ему дивиденды.

Отдавая должное Денису за целеустремленность, характер, веру в свои силы, все же, любопытно насколько он амбициозен не только на броварском ринге».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Беринчик победил россиянина Чаниева и сохранил пояс WBO International
Беринчик победил россиянина Чаниева и сохранил пояс WBO International
Беринчик: думаю, что порадовал вас своим зрелищным боксом
Беринчик: думаю, что порадовал вас своим зрелищным боксом
Как украинец Беринчик победил россиянина Чаниева: видео
Как украинец Беринчик победил россиянина Чаниева: видео

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи