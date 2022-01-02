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Соперник Выхриста ударил судью после окончания боя

Игорь Яслик
Игорь Яслик
02.01.2022
10:40
Новость
Единоборства

Победа Виктора Выхриста над грузином Яго Киладзе получилась скандальной.

Напомним, что украинец, дважды побывав в нокдауне, смог выиграть этот бой досрочно. Яго Киладзе трижды оказывался на канвасе. После третьего нокдауна рефери остановил бой и засчитал победу украинцу. Киладзе был очень недоволен таким решением и ударил судью.

Для Виктора Выхриста эта победа стала девятой на профессиональном уровне. Украинский супертяжеловес остается непобедимым.

Поединок прошел в Голливуде на арене Seminole Hard Rock Hotel and Casino.

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