Соломон – лучший игрок матча «Шахтер» – «Шериф» по версии WhoScored

7 декабря в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» встречался с «Шерифом». Поединок прошел в Киеве на НСК «Олимпийский» и завершился вничью со счетом 1:1.

Авторитетный портал WhoScored выставил оценки игрокам матча. Лучшим игроком поединка стал полузащитник «Шахтера» Манор Солон – 8,0.

Худшим игроком в составе «горняков» стал полузащитник Марлос – 6,0.

Донецкая команда заняла последнее, четвертое место в группе D и осталась без еврокубковой весны.

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