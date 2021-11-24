Соломон: «Интер» изменился летом, но остается одной из лучших команд мира

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон рассказал о своих ожиданиях от матча пятого тура Лиги чемпионов против «Интера», который состоится сегодня.

«После игры в Киеве мы были довольны нашим выступлением. Да, 0:0, но прояви мы большую решительность, могли бы и победить. Думаю, мы хорошо сыграли. Очевидно, что мы хотим победить на «Сан-Сиро», всё отдадим для этого. Мы знаем, что будет тяжело, потому что «Интер» — одна из лучших команд в мире. Но мы покажем наш максимум и попытаемся забить, мы знаем, что это наш последний шанс.

В чемпионате мы думаем только о том, чтобы побеждать в каждом матче и одолеть «Динамо». Когда мы выступаем в Лиге чемпионов, хотим показать наш футбол и достичь цели — попасть в следующий раунд.

Сейчас мы в тяжелом положении, но мы знаем, что матч с «Интером» будет определяющим. Нам нужна только победа, если мы хотим добиться чего-то большего в Лиге чемпионов. Будет тяжело, но мы попытаемся остаться с возможностью прохода дальше в ЛЧ.

В прошлом сезоне мы дважды играли с «Интером», и это было невероятно сложно. Это правда, что клуб изменился летом, но это до сих пор сильная команда. Пришедшие игроки — мирового уровня, как и тренер.



Возможно, в этом году мы играем более открыто. Киевский матч завершился счетом 0:0, но легко могло быть 1:1 или 2:2», — сказал Соломон в интервью ресурсу TMW.

Ранее своими ожиданиями от матча «Шахтера» с «Интером» поделился Олег Матвеев.

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