Соломон: игра с «Александрией» вышла очень сложной для «Шахтера»

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон поделился впечатлениями от матча с «Александрией» (2:1) в рамках 18-го тура УПЛ. Донецкая команда одержала волевую победу.
«Игра вышла очень сложной для «Шахтера». Жесткое поле и очень тяжелый оппонент. Хочу поздравить «Александрию» с хорошим матчем. Мы очень счастливы из-за этой победы. Это очень важные три очка», — сказал Соломон в интервью телеканалу «Футбол».
Израильский защитник «Шахтера» сравнял счет в этой игре, забив после выхода на замену. Позже решающий мяч записал на свой счет Жуниор Мораес.
Ранее «Шахтер» объявил о том, что Марлос покидает донецкий клуб, проведя в нем более семи лет.
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