«Сокол» уверенно выиграл у «Ференцвароша»

23 октября на ледовой арене «Тюскечарнок» в столице Венгрии Будапеште встретились «Ференцварош» и киевский «Сокол».



Первый период со счетом 2:0 выиграла украинская команда благодаря точным броскам Васильева и Коржелецкого. Во второй двадцатиминутке сильнее оказались венгры, победившие со счетом 1:0 после гола Наги. В третьем периоде снова сильнее была украинская команда, за которую дублем отличился Рубан.

В итоге «Сокол» победил со счетом 4:1.

Континентальний кубок 2021/2022. Груповой раунд. 2-й тур.

«Ференцварош» (Венгрия) – «Сокол» (Украина) – 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 - Васильев (Нименко), 2:12; 0:2 - Коржелецкий (Рубан, Симчук), 16:13; 1:2 - Наги (Фоули, Павук), 22:30; 1:3 - Рубан (Хайруллов), 51:18, 1:4 - Рубан (буллит), 59:40.

«Сокол»: Кубрицкий - Мажуга, Алексеев, Рубан, Кузьменко, Михнов - Хайруллов, Рыбалко, Елисеенко, Симчук, Павленко - Платонов, Летов, Андрущенко, Васильев, Нименко - Сысак, Тихомиров, Смирнов, Давыдов - Коржилецкий - Огаджанян.

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