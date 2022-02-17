«Сокол» усилится хоккеистом, который поиграл в КХЛ и за сборную Беларуси

Киевский СК «Сокол» заключит контракт с экс-игроком КХЛ и сборной Беларуси. Защитник Роман Дюков уже выехал в Украину

Киевский СК «Сокол» заключит контракт с известным белорусским защитником, экс-игроком КХЛ и сборной Беларуси Романов Дюковым. Как стало известно meta-ratings.com.ua, хоккеист уже выехал в Украину и в ближайшее время киевляне объявят о громком трансфере.

В текущем сезоне Роман провел 46 игр в составе солигорского «Шахтера» и набрал 13 (0+13) очков, при показателе полезности «+7».

В прошедшем сезоне белорусский хоккеист выходил на лед в составе минского «Динамо» в КХЛ (20 матчей, 3 (0+3) очка, и «-2») и столичной «Юности» в экстралиге (28 матчей, 10 (3+7) очков, «+7»). В составе родного клуба он во второй раз в карьере стал чемпионом Беларуси.

Ранее воспитанник «Юности» уже выступал в ВХЛ в составе клубов из Казахстана и России. За 61 матч в составе «Сарыарки», «Лады» и «Торпедо» он набрал 17 (1+16) очков.

Также Дюков – участник двух чемпионатов мира в составе сборной Беларуси (2016, 2018). Напомним, что 26-летний игрок является двукратным чемпионом Беларуси.

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