«Сокол» пропустил три шайбы от 40-летнего защитника и проиграл первый матч Континентального кубка

Вице-чемпион Украины принял старт во втором раунде Континентального кубка — второго по рангу европейского клубного турнира по хоккею.

Соперником «Сокола» был латвийский «Олимп». Украинцы держались на равных, но за две секунды до конца первого периода пропустили в меньшинстве. Настоящий провал случился с киевлянами во второй 20-минутке. «Олимп» забросил три шайбы, на что «Сокол» ответил только голом Михнова. Примечательно, что у латвийцев хет-трик сделал 40-летний защитник Георгий Пуяц.

В третьем периоде все попытки «Сокола» хотя бы сократить разрыв в счете закончились ничем. 23 октября киевляне сыграют с «Ференцварошем». Венгры стартовали с разгрома эстонского «Тарту Вялка» (8:1). В третий раунд пробьется только победитель этой группы.

Континентальный кубок

«Олимп» (Латвия) — «Сокол» (Украина) — 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Шайбы: Пуяц (1:0, 20, большинство), Апситис (2:0, 26), Пуяц (3:0, 29), Пуяц (4:0, 33), Михнов (4:1, 34).

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