«Сокол» подписал контракт с российским форвардом

«Сокол» заключил контракт с 24-летним украинским нападающим Евгением Фадеевым. Новый сезон форвард начинал в системе клуба SPHL Fayetteville Marksmen.

В 2014 году Федеев играл за юношескую сборную Украины U18 на чемпионате мира в дивизионе 1В. В 5 матчах он забросил 1 шайбу и отдал 3 передачи.

Вторым новичком «Сокола» стал 30-летний российский центрфорвард Артем Томилин. Ранее хоккеист выступал за «Динамо» Балашиха, «Рязань», «Динамо» Санкт-Петербург, «Сочи» и «Ладу».

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