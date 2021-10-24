«Сокол» не хватило девяти шайб в Континентальном кубке

«Сокол» в заключительном матче группового этапа Континентального кубка играл с аутсайдером квартета эстонским «Тарту». Киевляне разгромили своего соперника с результатом 9:4, однако для общего успеха этого не хватило.

«Ференцварош», «Олимп» и «Сокол», набрали по 6 очков, но по дополнительным показателям между тремя соперниками киевляне пропустили вперед «Олимп». Только лидер группы выходит в следующий этап.

Континентальный кубок

«Сокол» — «Тарту» — 9:4 (4:0, 4:2, 1:2)

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