Смотрите жеребьевку Лиги наций в режиме онлайн

Жеребьевка третьего в истории розыгрыша Лиги наций состоится 16 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Начало в 18:30.
Лига A
Корзина 1: Франция, Бельгия, Италия, Испания
Корзина 2: Португалия, Нидерланды, Дания, Германия
Корзина 3: Англия, Польша, Швейцария, Хорватия
Корзина 4: Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия
Лига B
Корзина 1: Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия
Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия
Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия
Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения
Лига C
Корзина 1: Турция, Словакия, Болгария, Северная Ирландия
Корзина 2: Греция, Беларусь, Люксембург, Северная Македония
Корзина 3: Литва, Грузия, Азербайджан, Косово
Корзина 4: Казахстан/Молдова, Кипр/Эстония, Гибралтар, Фарерские острова
Лига D
Корзина 1: Казахстан/Молдова, Кипр/Эстония, Лихтенштейн, Мальта
Корзина 2: Латвия, Сан-Марино, Андорра
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