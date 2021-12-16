Смотрите жеребьевку Лиги наций в режиме онлайн

Жеребьевка третьего в истории розыгрыша Лиги наций состоится 16 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Начало в 18:30.



Лига A

Корзина 1: Франция, Бельгия, Италия, Испания

Корзина 2: Португалия, Нидерланды, Дания, Германия

Корзина 3: Англия, Польша, Швейцария, Хорватия

Корзина 4: Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия

Лига B

Корзина 1: Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия

Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия

Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия

Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения

Лига C

Корзина 1: Турция, Словакия, Болгария, Северная Ирландия

Корзина 2: Греция, Беларусь, Люксембург, Северная Македония

Корзина 3: Литва, Грузия, Азербайджан, Косово

Корзина 4: Казахстан/Молдова, Кипр/Эстония, Гибралтар, Фарерские острова

Лига D

Корзина 1: Казахстан/Молдова, Кипр/Эстония, Лихтенштейн, Мальта

Корзина 2: Латвия, Сан-Марино, Андорра

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