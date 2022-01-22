Смотрите трансляцию контрольного матча «Металлист» — «Славия»

В субботу, 22 января, «Металлист» откроет игровую программу на зимних сборах. Соперник желто-синих — «Славия» из Софии. Начало трансляции в 14:00.
Для «Славии» сегодняшний матч станет третьим на зимних сборах. В первых двух она обыграла команду второго болгарского дивизиона «Хебар» Пазарджик (3:1) и уступила представителю элитного польского дивизиона «Сталь» Мелец (0:3).
Встреча «Металлиста» и «Славии» пройдет в городе Сиде на футбольном поле Hane Hotels Football Center.
Ранее мы сообщали, что два легионера до сих пор не присоединились к «Металлисту» на сборах.
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