Смотрите трансляцию контрольного матча «Черноморец» — «Приштина»

В субботу, 22 января, «Черноморец» проведет первую из двух запланированных тренировочных игр с клубами Косово. 22 января соперником «моряков» станет ФК «Приштина». Матч пройдет в Белеке (Турция) и начнется в 16:00.

18 января «Черноморец» провел спарринг с «Лехией», в котором добился победы со счетом 2:0.

Metaratings будет отслеживать в оперативном режиме все результаты спаррингов с участием команд УПЛ.

Вашему вниманию расписание и результаты всех спаррингов команд УПЛ в нынешнее межсезонье.

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