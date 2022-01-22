Смотрите трансляцию контрольного матча «Черноморец» — «Приштина»

22.01.2022
15:29
Новость
Футбол
В субботу, 22 января, «Черноморец» проведет первую из двух запланированных тренировочных игр с клубами Косово. 22 января соперником «моряков» станет ФК «Приштина». Матч пройдет в Белеке (Турция) и начнется в 16:00.
18 января «Черноморец» провел спарринг с «Лехией», в котором добился победы со счетом 2:0.
Metaratings будет отслеживать в оперативном режиме все результаты спаррингов с участием команд УПЛ.
Вашему вниманию расписание и результаты всех спаррингов команд УПЛ в нынешнее межсезонье.
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