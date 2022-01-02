Смоловым интересовались «Дженоа», «Зенит» и ЦСКА, форвард встречался с Шевченко

По информации Metaratings.ru, к нападающему «Локомотива» Федору Смолову проявлял интерес «Дженоа». Главный тренер итальянского клуба, украинец Андрей Шевченко, находится в хороших отношениях со Смоловым и за несколько дней до Нового года встречался с ним на Карибском острове Сен-Бартелеми.

Также интерес к Федору проявлял «Зенит», рассматривавший его в качестве возможной замены Артёму Дзюбе. А московский ЦСКА рассматривал вариант с приглашением Смолова в случае, если бы команду возглавил экс-тренера «Локомотива» Марко Николич.

2 января «СЭ» сообщил о том, что «Локомотив» согласовал трансфер форварда в «Динамо». Агент Дмитрий Селюк подтвердил Metaratings.ru, что Смолов станет игроком бело-голубых. В 15 матчах РПЛ текущего сезона Федор забил 7 матчей.

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