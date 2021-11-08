Слезы и памятная футболка: как «Шахтер» прощался с Дентиньо

Сегодня, 8 ноября, «Шахтер» объявил о расставании с нападающим команды Дентиньо. Пресс-служба донецкого клуба показала, как команда прощалась с Дентиньо после последнего матча нападающего в футболке «горняков».

Бразилец пришел в клуб в 2011 году и в дебютной же игре с «Оболонью» на «Донбасс Арене» забил свой первый гол. Дентиньо провел в команде 10 лет и завоевал с ней 16 трофеев – 6 чемпионств, 5 Кубков и 5 Суперкубков Украины.

Дентиньо отыграл за «Шахтер» во всех турнирах 197 матчей, забил 29 мячей и вошел в топ-50 бомбардиров за всю историю клуба.

Напомним, что мы вчера сообщили об окончании контракта Дентиньо с донецким клубом.

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«Шахтер» официально попрощался с Дентиньо

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