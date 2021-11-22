Следующий бой Беринчика против россиянина: известны дата и место

Украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 8 КО) проведет бой с Исой Чаниевым (15-3, 7 КО) из России за титул WBO International.



Бой пройдет 18 декабря в ТРЦ «Терминал» в Броварах.

Беринчик должен был выйти в ринг 27 ноября, но получил травму во время подготовки. Бой планировали провести во Дворце спорта в Киеве.

33-летний украинец предыдущий официальный поединок провел в марте 2021 года. Он одержал победуа над Хосе Санчесом (18-2, 7 КО) в 3-м раунде техническим нокаутом.

Чаниев в июле победил Нуртаса Ажбенова.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.