Следующий бой Беринчика против россиянина: известны дата и место

Украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 8 КО) проведет бой с Исой Чаниевым (15-3, 7 КО) из России за титул WBO International.
Бой пройдет 18 декабря в ТРЦ «Терминал» в Броварах.
Беринчик должен был выйти в ринг 27 ноября, но получил травму во время подготовки. Бой планировали провести во Дворце спорта в Киеве.
33-летний украинец предыдущий официальный поединок провел в марте 2021 года. Он одержал победуа над Хосе Санчесом (18-2, 7 КО) в 3-м раунде техническим нокаутом.
Чаниев в июле победил Нуртаса Ажбенова.
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