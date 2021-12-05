Скрипник – о матче с «Ингульцом»: добыли выстраданную победу

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник подвел итоги поединка 17-го тура украинской Премьер-лиги с «Ингульцом», который завершился победой луганской команды со счетом 1:0.
«Добыли, можно сказать, выстраданную победу. У соперника был убойный момент при счете 0:0, но как это часто бывает – не забиваешь ты, забивают тебе.
Мы рады, что все закончилось в нашу пользу, что снова не пропустили. Важная победа, учитывая, что наши конкуренты потеряли очки. С другой стороны, когда мы теряем, они тоже не дремлют», — сказал Скрипник в эфире телеканала «Футбол 1».
В текущем сезоне УПЛ «Заря» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.