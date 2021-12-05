Скрипник – о матче с «Ингульцом»: добыли выстраданную победу

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник подвел итоги поединка 17-го тура украинской Премьер-лиги с «Ингульцом», который завершился победой луганской команды со счетом 1:0.

«Добыли, можно сказать, выстраданную победу. У соперника был убойный момент при счете 0:0, но как это часто бывает – не забиваешь ты, забивают тебе.

Мы рады, что все закончилось в нашу пользу, что снова не пропустили. Важная победа, учитывая, что наши конкуренты потеряли очки. С другой стороны, когда мы теряем, они тоже не дремлют», — сказал Скрипник в эфире телеканала «Футбол 1».

В текущем сезоне УПЛ «Заря» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Скрипник: «Заря» – лучшие мои годы в тренерской карьере

Скрипник – о продлении контракта с «Зарей»: придет время – все официально узнают

«Ингулец» проиграл «Заре», продлив безвыигрышную серию до десяти матчей

Иранский бомбардир, чемпион мира: топ-5 футболистов УПЛ, которые играют в аренде

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.