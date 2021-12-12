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Скрпиник интересен клубам Венгрии и Германии

Павел Соловей
Павел Соловей
12.12.2021
22:48
Новость
Футбол

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник попал в сферу интересов европейских клубов.

Как сообщил Владимир Зверов в эфире «Профутбол Digital», украинским специалистом интересуются венгерские клубы и команды из Второй Бундеслиги. Названия клубов не уточняются.

Контракт Скрипника с «Зарей» действует до лета 2022 года.

В текущем сезоне УПЛ луганская команда занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 36 очков.

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