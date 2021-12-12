Скрпиник интересен клубам Венгрии и Германии

12.12.2021
22:48
Новость
Футбол
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник попал в сферу интересов европейских клубов.
Как сообщил Владимир Зверов в эфире «Профутбол Digital», украинским специалистом интересуются венгерские клубы и команды из Второй Бундеслиги. Названия клубов не уточняются.
Контракт Скрипника с «Зарей» действует до лета 2022 года.
В текущем сезоне УПЛ луганская команда занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 36 очков.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Скрипник: я не приходил работать в Украине всю жизнь, у меня семья живет в Германии
Скрипник: никто поблажек и подарков делать точно не будет
Скрипник: Аллахьяр провел последнюю игру за «Зарю»
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.