Скрипник: «Заря» приобретала уверенность с каждой минутой матча против ЦСКА

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник дал комментарий по итогам выездного матча с софийским ЦСКА (1:0) в рамках третьего тура Лиги конференций УЕФА.

«Логика в футбол не играет. Если смотреть логически, по началу игры, то понятно — надо терпеть, мы приезжаем к команде, которая на хорошем уровне. Первые минуты — это всегда давление.

Но мы с каждой минутой приобретали уверенность. И во втором тайме уже не было таких больших шансов у ЦСКА» — приводит слова Скрипника ресурс Gong.bg.

Напомним, что «Заря» добыла для Украины первую победу на групповом этапе еврокубков сезона-2021/2022. У луганской команды после трех туров три очка. «Заря» отстает от норвежского «Буде-Глимта» (семь очков) и итальянской «Ромы» (шесть очков).

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