Скрипник: «Заря» не могла быть такой свежей, как хотелось

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник дал комментарий после победного матча с «Колосом» (1:0) в рамках двенадцатого тура УПЛ.

«Есть игры, которые очень важны в плане результата, так как мы хотим давать бой в турнирной таблице. Ведь наши прямые конкуренты в этом туре теряли очки, кроме лидеров. Мы буквально несколько дней назад играли в еврокубках, поэтому не могли быть настолько свежими, как того хотелось. У нас все еще много травмированных, но как таковой ротации у «Зари» не было, только вместо получившего повреждение в игре с ЦСКА Артема Громова в основе вышел Максим Лунев. Сыграли на ноль, смотрим дальше и надеемся, что наши травмированные футболисты как можно быстрее присоединяются к команде.

Виталий Вернидуб и Жуниньо уже скоро смогут играть, посмотрим, что завтра покажет МРТ у Влада Кабаева и какие прогнозы будут по Артему Громову. Сейчас расклад такой: кто лучше, тот и выходить в основном составе», — приводит слова Скрипника официальный сайт «Зари».

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