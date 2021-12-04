Скрипник: «Заря» – лучшие мои годы в тренерской карьере

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал о работе в луганском клубе. Украинский специалист отметил, что это его лучшие годы в тренерской карьере.
«Мы стараемся защитить те места, которые занимаем в УПЛ. Я могу с уверенностью сказать, что эта команда, которая у меня есть, «Заря» – это лучшие годы в моей тренерской карьере.
Тот заряд, который просыпается у игроков, когда нам тяжело, не зря их называют мужиками, еще больше подстегивает с ними работать и это доставляет удовольствие.
Я себя много раз ловил на мысли, что хочу прийти на следующий день на тренировку, их увидеть и работать с ними. Это хорошая черта для тренера, когда футболист хочет прийти на тренировку, а здесь тренер хочет прийти на тренировку и тренировать эту команду.
Могу сказать комплимент моей команде и вот в таком коллективе я работаю и этим горжусь», – сказал Скрипник в интервью на youtube-канале ВurBuzz.
В текущем сезоне УПЛ «Заря» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.
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