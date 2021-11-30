Скрипник: «Заре» повезло открыть счет в матче с «Александрией»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился впечатлениями от победного матча с «Александрией» (1:0) в рамках 16-го тура УПЛ.

«Когда две команды играют на победу, любая ошибка приводит к тем последствиям, которые очень трудно исправить. Нам повезло, что мы забили первыми. Нам стало легче — комбинировать на таком поле сложно, поэтому стандарты и длинные передачи были на первом месте.



Хорошо, что сыграли «на ноль». Очень важная победа и для турнирной таблицы, и для психологии, потому что две игры проигранных было. Так что мы довольны», — сказал Скрипник в интервью телеканалу «Футбол».

Луганчане благодаря этой победе поднялись на четвертое место и не отпустили «Днепр-1» в отрыв больше чем на два очка.

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