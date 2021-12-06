Скрипник: я не приходил работать в Украине всю жизнь, у меня семья живет в Германии

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал о том, как проходят переговоры о продлении контракта. Матч с «Ингульцом» (1:0) стал для него сотым во главе луганской команды.

«Мы пока разговариваем об этом. У нас вагон времени. Мы спокойно работаем и смотрим вперед. В конце сезона будет видно. Все вы узнаете, когда из нашей лодки выйдет официальная информация, а не слухи.



Геллер присматривается к другим тренерам? Это его право. Это нормально, когда клубы смотрят на других тренеров и игроков. Это футбольный процесс.

Причина моих раздумий? Это совокупность разных факторов. У меня семья живет в Германии. Я приходил работать в Украину не на всю жизнь, а хотел в своей карьере поставить галочку. Хорошо я поработал или нет — оценят потом. В моей карьере тренерской был этот опыт. Может, моя тренерская карьера вообще зачахнет, и я останусь с достижениями, которые заслужил здесь», — сказал Скрипник в интервью проекту BurBuzz.

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