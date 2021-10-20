Скрипник: я как тренер уже третий раз встречаюсь с ЦСКА

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник дал свой предматчевый комментарий накануне встречи с софийским ЦСКА в третьем туре группового этапа Лиги Конференций.



«Я как тренер уже третий раз встречаюсь с этой командой. Завтра очень важно победить обеим командам, так как турнирное положение очень шаткое. Мы понимаем, против кого нам предстоит играть, но это не та Заря, которая играла два года назад. ЦСКА тоже не стоит на месте. Все меняется, а в какую сторону покажет завтрашняя игра.

Кроме Виталия Вернидуба и Егора Назарины не примет участие в матче целый ряд футболистов, поэтому предстоящий матч — хороший шанс для тех, кто не имеет достаточно игровой практики.

Касаемо наших усилий все просто — нужно забить в ворота соперника и оставить свои ворота в неприкосновенности. Перед игрой многое можно говорить, а у нас даже ничьи нет — лишь два поражения. Мы не боимся соперников, но уважаем, а ребята хотят показать себя на фоне такого сильного соперника как ЦСКА», — приводит слова наставника пресс-служба «Зари».

Матч ЦСКА София — «Заря» Луганск состоится в четверг, 21 октября в 22:00.

Также Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение от мадридцев.



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