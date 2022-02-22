Скрипник: у новичков «Зари» очень много желания развиваться

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился впечатлениями от зимних сборов и ожиданиями от второй части сезона.

«Сборы — это сборы. Всё прошло нормально. Мы тренировались и играли под нагрузками. Как мы подготовились на сборах, покажут первые официальные игры. Каким бы ни был результат в контрольных матчах, всегда хочется выигрывать. Подводя итог, еще раз скажу, что доволен тем, как прошли сборы. Главное, что не было тяжелых травм. Это самое главное.

Новички? Хорошие футболисты. Стремятся, хотят, развиваются, прогрессируют. Желания очень много. Можем сказать так, что мы удовлетворены. Но работать всегда есть над чем. Совершенствоваться и становиться лучше. Для этого есть тренировочный процесс. Конкуренция увеличивается. Есть из кого выбирать. Еще раз подчеркну, что все покажут первые официальные игры.

Нас мотивирует конкуренция. У каждой команды амбициозные цели. Как и у нас. Будем выполнять поставленные цели», — приводит слова Скрипника официальный сайт «Зари».

Ранее стало известно, что «Минай» возьмет в аренду игрока из луганского клуба.

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