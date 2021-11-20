Скрипник: тяжело играть против команд, которые стоят сзади

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник подвел итоги матча 15-го тура УПЛ со «Львовом». Поединок завершился поражением луганской команды со счетом 1:2.

«Тяжело играть против команд, которые стоят сзади. Особенно, когда ты даешь им фору в два гола с первой минуты. Это вообще очень сложно.

У меня впечатление, что играли бы мы еще 30-40 минут, то голов бы не забивали. Такая игра не нравится зрителям, тренерам.

«Заря» думает уже о «Роме»? Ну, какой Рим? Мы каждую игру рыгаем, грубо говоря. Это смотрится там 6:1, там 3:0, а на самом деле также тяжело. У каждой команды есть свои проблемы, плюсы.

Сегодня наши плюсы не сработали, а проблемы сказались», — сказал Скрипник в эфире телеканала «Футбол 1».

«Заря» осталась на третьей позиции в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 29 очков.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Кто станет чемпионом первого круга, а также другие интриги 15-го тура УПЛ

«Заря» проиграла «Львову», прервав победную серию из трех матчей

Дулуб – о матче с «Зарей»: имели моменты сделать счет не только 2:0, но и 4:0

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.