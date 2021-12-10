Скрипник: с «Буде-Глимт» мы решили играть от обороны и компактно

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал ничью в матче с норвежским «Буде-Глимт» (1:1).



«Эта команда заслуживает комплиментов за эту Лигу конференций. Мы понимали, с каким соперником встречались, и даже «Рома» не смогла обыграть «Буде-Глимт».

В этот раз мы решили играть от обороны, старались играть компактно. Сыграли вничью и есть такое чувство недосказанности, но я благодарен ребятам за работу.

Возможно, мы подсолили «Буде-Глимт», они не смогли занять первое место в группе. Мы до игры говорили, что никому подарков делать не собираемся.

Мы смотрим на себя, хотим играть за свой клуб и за свою страну, что ребята и показывали, выложившись на поле на полную», – сказал Скрипник.

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