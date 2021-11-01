Скрипник рассказал, кто в «Заре» играет первую скрипку

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победу над «Металлистом 1925» (6:1) в УПЛ.



«Впечатления от игры только положительные, ведь такой счет далеко не в каждом матче бывает. К каждому сопернику мы стараемся подойти с новыми силами. У нас сейчас трудный график и он дает как хорошую сторону медали, так и не очень.

«Металлист 1925» – очень сильная команда, они смогли забить быстрый гол в наши ворота, но мы не падали духом и смогли в короткое время реабилитироваться.

Радуемся победе и приступаем к подготовке к следующему матчу. Это тот график, к которому мы стремились, но он и свои коррективы вносит. Буквально за несколько минут до игры мы произвели вынужденную замену.

Жаль, что Ловро Цвек травмировался, ведь он последние игры все отыграл стабильно, но мы рады возвращению Виталия Вернидуба. Сейчас пытаемся внедрять молодых игроков – ненадолго выпускаем их, но уже прослеживается некоторая ротация.

Ахмед Алибеков? Мы рады, что после двухмесячной паузы он восстановился. Ахмед пришел к нам летом, но в начале сезона травмировался – сейчас он в нужной форме.

Владислав Кочергин? Все очень просто – он играет в дубле. Кроме него, у нас много игроков, играющих первую скрипку в составе. Мы сейчас смотрим на нынешний состав игроков и от этого отталкиваемся.

Гладкий? Александр – ценный игрок в нашей команде, ведь молодежь многому у него учится. Он командный игрок, это очень радует. Несмотря на все его достижения и титулы, Александр всегда ответственно относится к нашему делу.

Он мечтает забить хет-трик в своей карьере. Он просто сказал, что никогда еще в Украине не забивал 3 гола», – цитирует Скрипника официальный сайт луганчан.

Также стало известно, кто будет обслуживать матч «Реал» – «Шахтер».



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